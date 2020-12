Superbike, Tito Rabat correrà con il team Barni Ducati nel Mondiale 2021 (Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo essere stato, sostanzialmente, messo alla porta dal team Ducati Reale Avintia, Tito Rabat si è prontamente accasato in Superbike. Dal prossimo anno, infatti, il pilota spagnolo sarà protagonista nella categoria dedicata alle moto derivate di serie con il team Barni, squadra satellite di Ducati. Il pilota catalano correrà per il momento per una sola stagione con questo marchio, secondo quanto rivelato da Motorsport.com. Una decisione inevitabile per lo spagnolo, che non aveva più spiragli aperti per una moto nella classe regina. Saluta la MotoGP dopo 5 stagioni, due con la Honda del team Marc VDS e gli ultimi tre con la Ducati del team Avintia. A questo punto Esteve detto ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo essere stato, sostanzialmente, messo alla porta dalReale Avintia,si è prontamente accasato in. Dal prossimo anno, infatti, il pilota spagnolo sarà protagonista nella categoria dedicata alle moto derivate di serie con il, squadra satellite di. Il pilota catalanoper il momento per una sola stagione con questo marchio, secondo quanto rivelato da Motorsport.com. Una decisione inevitabile per lo spagnolo, che non aveva più spiragli aperti per una moto nella classe regina. Saluta la MotoGP dopo 5 stagioni, due con la Honda delMarc VDS e gli ultimi tre con ladelAvintia. A questo punto Esteve detto ...

