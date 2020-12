Serie A, Juventus-Napoli va rigiocata: accolto il ricorso contro lo 0-3 (Di martedì 22 dicembre 2020) Colpo di scena. La partita di Serie A Juventus-Napoli va rigiocata e il club azzurro recupera il punto di penalizzazione deciso dalle sentenze di primo e secondo grado. Il collegio di garanzia presieduto dall’ex ministro degli Esteri Franco Frattini ribalta il verdetto di Tribunale federale e Corte Sportiva d’Appello e riscrive la classifica del massimo campionato italiano di calcio. Bisognerà dunque trovare uno slot disponibile nel fitto calendario di Serie A per recuperare la partita di Torino. L’ipotesi più probabile è quella di giocare il 13 gennaio rinviando le partite di coppa Italia che vedono coinvolte le due squadre. Il Collegio di Garanzia “all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi in data odierna, ha accolto il ricorso presentato dalla società S.S.C. ... Leggi su tpi (Di martedì 22 dicembre 2020) Colpo di scena. La partita divae il club azzurro recupera il punto di penalizzazione deciso dalle sentenze di primo e secondo grado. Il collegio di garanzia presieduto dall’ex ministro degli Esteri Franco Frattini ribalta il verdetto di Tribunale federale e Corte Sportiva d’Appello e riscrive la classifica del massimo campionato italiano di calcio. Bisognerà dunque trovare uno slot disponibile nel fitto calendario diA per recuperare la partita di Torino. L’ipotesi più probabile è quella di giocare il 13 gennaio rinviando le partite di coppa Italia che vedono coinvolte le due squadre. Il Collegio di Garanzia “all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi in data odierna, hailpresentato dalla società S.S.C. ...

Gazzetta_it : #Juventus Presunta bestemmia di #Buffon: ecco perché non è stato squalificato #giudice sportivo - JuventusTV : Torniamo indietro di oltre vent'anni, alla stagione 1994/1995 ?? Che rimonta in quel #JuveFiorentina! A completarl… - Gazzetta_it : Ribaltone del Collegio di garanzia: #JuveNapoli va rigiocata. Sarà il 13 gennaio? - ROSARIO28578351 : RT @Paraticismylife: La cosa divertente è che tutti i tifosi di una squadra di serie A sono contenti, perché è la Juve: ma non hanno capito… - Paraticismylife : La cosa divertente è che tutti i tifosi di una squadra di serie A sono contenti, perché è la Juve: ma non hanno cap… -