Sci, gli esercenti: “Riaprire il 7 gennaio un’utopia: se tutto va bene riapriremo tra il 20 e il 30” (Di martedì 22 dicembre 2020) Sci, Anef: “Apertura impianti sci non prima del 20-30 gennaio” “Aprire il 7 gennaio è un’utopia. Con una situazione sanitaria così compromessa non ha senso pensare di Riaprire gli impianti. Se cala il contagio possiamo ipotizzare un’apertura tra il 20 e il 30 gennaio, non prima“. Lo ha affermato Valeria Ghezzi, presidente dell’Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef), all’Ansa, in merito all’avvio della stagione sciistica. “Ora dobbiamo puntare ad avere un protocollo, che è fermo al Cts, poi penseremo ad individuare una data certa per la riapertura” ha aggiunto. Leggi anche: Ho osato dire che le piste da sci vanno chiuse e mi è arrivata una valanga di insulti (anche da due campionesse azzurre) – di Selvaggia Lucarelli TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL ... Leggi su tpi (Di martedì 22 dicembre 2020) Sci, Anef: “Apertura impianti sci non prima del 20-30” “Aprire il 7. Con una situazione sanitaria così compromessa non ha senso pensare digli impianti. Se cala il contagio possiamo ipotizzare un’apertura tra il 20 e il 30, non prima“. Lo ha affermato Valeria Ghezzi, presidente dell’Associazione nazionalefuniviari (Anef), all’Ansa, in merito all’avvio della stagione sciistica. “Ora dobbiamo puntare ad avere un protocollo, che è fermo al Cts, poi penseremo ad individuare una data certa per la riapertura” ha aggiunto. Leggi anche: Ho osato dire che le piste da sci vanno chiuse e mi è arrivata una valanga di insulti (anche da due campionesse azzurre) – di Selvaggia Lucarelli TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL ...

maxcassani : LEZIONI SCI SCONTATE | Lezioni sci scontate in Alta #Valtellina con i maestri @melascio. Tutti i weekend a partire… - andciprian : Una bel posto, non solo per il fondo. Perfetto per famiglie con bambini. #dolomiti #visitveneto #montagna #sci… - sciareneve : RT @neveitalia: Nei 'giorni rossi' stop per gli sci club e i masters. Si potranno allenare solo le squadre nazionali #turismo #22Dicembre #… - neveitalia : Nei 'giorni rossi' stop per gli sci club e i masters. Si potranno allenare solo le squadre nazionali #turismo… - Italpress : RT @CRToscana: #openCRT 1,5 milioni risparmio bilancio andranno a lavoratori autonomi dello spettacolo, pro loco e maestri di sci. L’Uffici… -