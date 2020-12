Musica in lutto | addio a un grande cantante L’annuncio improvviso | “Il mondo ha perso una leggenda”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020) “Siamo profondamente rattristati di annunciare la scomparsa di un artista, un padre, un marito, un fratello, un nonno, un amico, un mentore, un insegnante e un’ispirazione per molti. Ha sviluppato una polmonite (non correlata a covid) dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa di una caduta”. “Chiediamo amore, vicinanza e rispetto, mentre la famiglia si adegua alla vita senza la sua forza incredibile. La famiglia desidera ringraziare i suoi fan di tutto ilper gli auguri di compleanno e i regali che riceveva ogni anno. Si è preso il tempo di leggere ogni singolo biglietto. Ilhaunaoggi, ma la sua voce continuerà a toccare le nostre vite attraverso la sua”.Con queste parole la famiglia ha annunciato la scomparsa di Chad Stuart del duo Chad & Jeremy. Il ...