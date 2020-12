Medico sgozzato a Milano: è stata un’esecuzione. Spunta la pista dei soldi e di un assegno in bianco (Di martedì 22 dicembre 2020) Sull’efferato delitto del Medico napoletano sgozzato in strada a Milano emerge una nuova pista: quella dei soldi. Che non lascia quasi adito al dubbio: quella dell’uomo è stata una esecuzione. Realizzata con un “coltellaccio da cucina”, poi abbandonato sul marciapiede. Agli inquirenti, quella della rapina andata male è parsa subito una traccia flebile da seguire. Ed è Spuntata immediatamente dopo la pista dei soldi. Una svolta investigativa che ha fatto virare le indagini sui paradisi fiscali. E concentrare l’attenzione degli investigatori su un misterioso «assegno in bianco», e su un conto da saldare. In ogni caso… Medico sgozzato, si segue la pista ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 dicembre 2020) Sull’efferato delitto delnapoletanoin strada aemerge una nuova: quella dei. Che non lascia quasi adito al dubbio: quella dell’uomo èuna esecuzione. Realizzata con un “coltellaccio da cucina”, poi abbandonato sul marciapiede. Agli inquirenti, quella della rapina andata male è parsa subito una traccia flebile da seguire. Ed èta immediatamente dopo ladei. Una svolta investigativa che ha fatto virare le indagini sui paradisi fiscali. E concentrare l’attenzione degli investigatori su un misterioso «in», e su un conto da saldare. In ogni caso…, si segue la...

