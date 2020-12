Le frasi offensive di Sonia Lorenzini contro Rosalinda: si chiede la squalifica (Di martedì 22 dicembre 2020) Precisiamo subito: non abbiamo visto il momento in cui Sonia Lorenzini avrebbe detto in diretta le frasi di cui si sta parlando moltissimo sui social. frasi che se fossero state dette realmente, sarebbero gravissime. Sembra che nella casa del Grande Fratello VIP 5 si stia cercando anche di verificare la situazione, per capire se davvero Sonia ha usato quelle parole offensive nei confronti di Rosalinda. Come avrete visto nel corso della nottata, Sonia si è scagliata contro l’attrice siciliana. Non solo per la nomination ma anche per alcune bugie, a suo dire strategiche, che la ex Adua del Vesco le avrebbe raccontato. Sonia crede infatti che Rosalinda sia gelosa del fatto che Mario Ermito la volesse ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 dicembre 2020) Precisiamo subito: non abbiamo visto il momento in cuiavrebbe detto in diretta ledi cui si sta parlando moltissimo sui social.che se fossero state dette realmente, sarebbero gravissime. Sembra che nella casa del Grande Fratello VIP 5 si stia cercando anche di verificare la situazione, per capire se davveroha usato quelle parolenei confronti di. Come avrete visto nel corso della nottata,si è scagliatal’attrice siciliana. Non solo per la nomination ma anche per alcune bugie, a suo dire strategiche, che la ex Adua del Vesco le avrebbe raccontato.crede infatti chesia gelosa del fatto che Mario Ermito la volesse ...

