Juventus Fiorentina streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta (Di martedì 22 dicembre 2020) Juventus Fiorentina streaming – Ultima partita del 2020 per la Juventus di Andrea Pirlo. Alle 20.45 in casa, i bianconeri sfidano la Fiorentina di Prandelli. Arthur, rimasto a riposo contro il Parma per una contusione alla coscia, salterà anche questa gara al pari di Demiral non convocato. McKennie potrebbe giocare esterno con Rabiot assieme a Bentancur, Chiesa è favorito su Kulusevski. Morata ancora titolare in avanti con Cristiano Ronaldo, nonostante Dybala sia stato inserito in lista da Pirlo ma non è al top. Szczesny tra i pali. Retroguardia composta dal rientrante Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Danilo. Chiellini tra i convocati: da capire se arruolabile o per far gruppo. Juventus Fiorentina formazioni Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 22 dicembre 2020)– Ultima partita del 2020 per ladi Andrea Pirlo. Alle 20.45 in casa, i bianconeri sfidano ladi Prandelli. Arthur, rimasto a riposo contro il Parma per una contusione alla coscia, salterà anche questa gara al pari di Demiral non convocato. McKennie potrebbe giocare esterno con Rabiot assieme a Bentancur, Chiesa è favorito su Kulusevski. Morata ancora titolare in avanti con Cristiano Ronaldo, nonostante Dybala sia stato inserito in lista da Pirlo ma non è al top. Szczesny tra i pali. Retroguardia composta dal rientrante Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Danilo. Chiellini tra i convocati: da capire se arruolabile o per far gruppo.formazioni(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, ...

juventusfc : Meno 1??a #JuveFiorentina! Allenamento mattutino per i bianconeri ??? - JuventusTV : Tra i gol messi a segno in #JuveFiorentina da Filippo #Inzaghi, quello del gennaio 2001 può considerarsi uno dei pi… - JuventusTV : Torniamo indietro di oltre vent'anni, alla stagione 1994/1995 ?? Che rimonta in quel #JuveFiorentina! A completarl… - MarcoBeltrami79 : Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus, storia di una separazione traumatica #chiesa #juventus #fiorentina… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: I convocati di Pirlo per #JuventusFiorentina di questa sera -