Juventus-Fiorentina | amarezza Pirlo | “Sentenza non è alibi | fatta una brutta figura Arbitraggio? Immagini chiare | l’espulsione di Cuadrado…”

"Quello che è successo nel pomeriggio non deve essere un alibi - dice a Sky - siamo entrati in campo con un atteggiamento sbagliato. Quando entri con la testa così vai incontro a brutte figure, a parte gli episodi che sono successi. Purtroppo prima di Natale capita di avere la testa alle vacanze: non dovevamo permettercelo".Non nasconde l'amarezza Andrea Pirlo che, intervenuto a margine della sfida contro la Fiorentina, ha analizzato il brutto ko rimediato all'"Allianz Stadium" dai suoi: travolti per 3 reti a 0 dalla formazione viola.Chiosa finale sull'Arbitraggio di La Penna: "Le Immagini mi sembrano chiare. l'espulsione di Cuadrado è netta, potevano esserci altri episodi per noi ma non voglio commentare: li vedono tutti".

