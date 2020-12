Ilary Blasi e Simona Ventura: dall’Isola dei Famosi a game of games (Di martedì 22 dicembre 2020) Ritorno in televisione per Ilary Blasi e Simona Ventura. Nell’anno nuovo, le due regine del piccolo schermo saranno di nuovo protagoniste in prima serata. La signora Totti dovrebbe partire con L’Isola dei Famosi mentre la Ventura con un game show su Rai 2. Il 2021 parte molto fortunato per Ilary Blasi e Simona Ventura. Le due conduttrici televisive, dopo un periodo di assenza dalla tv, torneranno a essere Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 22 dicembre 2020) Ritorno in televisione per. Nell’anno nuovo, le due regine del piccolo schermo saranno di nuovo protagoniste in prima serata. La signora Totti dovrebbe partire con L’Isola deimentre lacon unshow su Rai 2. Il 2021 parte molto fortunato per. Le due conduttrici televisive, dopo un periodo di assenza dalla tv, torneranno a essere Articolo completo: dal blog SoloDonna

trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - Monica67429732 : Devo essere sincera, preferivo Barbara d’urso e Ilary Blasi alla conduzione che questo Alfonso signorini che sta ro… - Eli65392292 : RT @didina_93: Comunque posso dire?! Ridatemi la queen Ilary blasi vi prego!!! Io Alfonso non so soffro più ??????????????#gregorelli. #GFvip - francyughi99 : RT @trash_italiano: ILARY BLASI CONDUCIMI LA VITA. #GFVIP - francyughi99 : RT @trash_italiano: non mi interessa.ilary blasi #GFVIP -