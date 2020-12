Il Vaccine day sarà il 27 dicembre anche in Italia. Allo Spallanzani le prime 9.750 dosi del farmaco Pfizer. Sarà l’Esercito a distribuirle in tutte le regioni (Di martedì 22 dicembre 2020) È confermato che il 27 dicembre anche in Italia, così come in tutta Europa, si terrà il Vaccine day. Il 26 dicembre, infatti, 9.750 dosi del vaccino Pfizer destinate al nostro Paese partiranno dal Belgio e giungeranno all’ospedale Spallanzani di Roma. Da qui, per consentire all’intero Paese di partecipare al Vaccine day europeo, l’Esercito le preleverà per distribuirle in tutte le altre regioni. Le successive dosi del vaccino Pfizer, spiega in una nota il Commissario per l’emergenza Coronavirs, Domenico Arcuri, così come previsto dal Piano vaccini, saranno consegnate direttamente dalla casa farmaceutica ai 300 siti di somministrazione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 dicembre 2020) È confermato che il 27in, così come in tutta Europa, si terrà ilday. Il 26, infatti, 9.750del vaccinodestinate al nostro Paese partiranno dal Belgio e giungeranno all’ospedaledi Roma. Da qui, per consentire all’intero Paese di partecipare alday europeo,le preleverà perinle altre. Le successivedel vaccino, spiega in una nota il Commissario per l’emergenza Coronavirs, Domenico Arcuri, così come previsto dal Piano vaccini, saranno consegnate direttamente dalla casa farmaceutica ai 300 siti di somministrazione ...

