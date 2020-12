GF Vip 5 | Tommaso Zorzi contro Dayane Mello | è guerra

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 22 dicembre 2020)non ha preso affatto bene la nomination da parte di. Il gieffino, infatti, pur non andando affatto d’accordo con lei l’ha votata solo una volta, mentre a quanto pare la modella brasiliana l’ha preso di mira, visto che continua a fare il suo nome spesso e volentieri. Così dopo la puntata l’influencer milanese si è sfogato con l’amica Stefania Orlando, inviperito. “Da oggi non gliene faccio passare una!” è sbottato, ricordando comenon si sia mai neanche sforzata di conoscerlo, mentre lui ha fatto numerosi tentativi prima di rendersi conto che tra loro non c’è compatibilità. Cosìha un piano ben preciso: andare in nomination concosicché nella Casa del GF Vip 5 rimanga uno solo di loro e a decidere sia il pubblico ...