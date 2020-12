Covid-19 | dramma per Bellugi | amputate entrambe le gambe

(Di martedì 22 dicembre 2020) A causa delle complicazioni legate al, Mauroè stato costretto a subire un’operazione con la quale gli sono stateleMauro, ex difensore Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, ha confessato al giornalista Luca Serafini che gli sono statelecome complicazione legata alera stato ricoverato in ospedale a inizio novembre dopo la positività al tampone ed è stato. Le sue condizioni sono peggiorate tanto da richiedere un intervento operatorio agli arti inferiori. Leggi su Calcionews24.com

Bellugi era stato ricoverato in ospedale il 4 novembre scorso perche' risultato positivo al Covid-19. Le sue condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime settimane fino a richiedere l'intervent ...Ricoverato in ospedale lo scorso 4 novembre, risultato positivo al Covid, il 70enne Bellugi è stato recentemente sottoposto a intervento chirurgico per l'aggravarsi delle sue condizioni. A raccontare ...