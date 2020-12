Coronavirus Alto Adige, nuova ordinanza: via libera a Natale con parenti stretti (Di martedì 22 dicembre 2020) In Alto Adige sarà consentito festeggiare il Natale con nonni, genitori, figli e partner, anche se la raccomandazione è quella di mantenere comunque basso il numero di persone che parteciperanno ai festeggiamenti. Lo stabilisce l'ordinanza firmata nella serata del 21 dicembre dal governatore Arno Kompatscher. "Abbiamo deciso - ha affermato Kompatscher - di affidarci alla responsabilità personale della popolazione dell'Alto Adige lasciando un po' più di libertà di movimento, ma con un appello a non abusarne per le visite a casa" (GLI AGGIORNAMENTI - I NUMERI DEL CONTAGIO IN ITALIA). Leggi su tg24.sky (Di martedì 22 dicembre 2020) Insarà consentito festeggiare ilcon nonni, genitori, figli e partner, anche se la raccomandazione è quella di mantenere comunque basso il numero di persone che parteciperanno ai festeggiamenti. Lo stabilisce l'firmata nella serata del 21 dicembre dal governatore Arno Kompatscher. "Abbiamo deciso - ha affermato Kompatscher - di affidarci alla responsabilità personale della popolazione dell'lasciando un po' più di libertà di movimento, ma con un appello a non abusarne per le visite a casa" (GLI AGGIORNAMENTI - I NUMERI DEL CONTAGIO IN ITALIA).

