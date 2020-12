Coronavirus, 13.318 nuovi casi e 628 decessi in 24 ore (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS)- In aumento rispetto alle 24 ore precedenti i casi di Coronavirus in Italia. Oggi sono 13.318, in crescita rispetto ai 10.872 di ieri. E’ vero però che sono stati eseguiti il doppio dei tamponi, 166.205 contro gli 87.889 processati il lunedì. Cala drasticamente il rapporto positivi/tamponi all’8%. In forte crescita il numero dei decessi, 628 (erano stati 415 ieri). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Coronavirus diffuso dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. Gli attualmente positivi scendono a 605.955 (-7.627). I guariti in 24 ore sono 20.315.Prosegue intanto il calo dei ricoveri, sono 197 in meno e questo porta il dato complessivo a 24.948, di questi 2.687 si trovano in terapia intensiva, con un saldo negativo di 44, anche se si registrano 201 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS)- In aumento rispetto alle 24 ore precedenti idiin Italia. Oggi sono 13.318, in crescita rispetto ai 10.872 di ieri. E’ vero però che sono stati eseguiti il doppio dei tamponi, 166.205 contro gli 87.889 processati il lunedì. Cala drasticamente il rapporto positivi/tamponi all’8%. In forte crescita il numero dei, 628 (erano stati 415 ieri). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenzadiffuso dal ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. Gli attualmente positivi scendono a 605.955 (-7.627). I guariti in 24 ore sono 20.315.Prosegue intanto il calo dei ricoveri, sono 197 in meno e questo porta il dato complessivo a 24.948, di questi 2.687 si trovano in terapia intensiva, con un saldo negativo di 44, anche se si registrano 201 ...

