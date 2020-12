Buffon bestemmia in campo, niente squalifica per lui: tifosi in rivolta (Di martedì 22 dicembre 2020) Nuove polemiche sui social tra i tifosi con Buffon che è stato preso di mira dopo una presunta bestemmia: l’audio virale In Serie A si continua a giocare prima di una breve sosta natalizia. Per la 14esima giornata di campionato sono stati squalificati per una giornata Lyanco del Torino, Kessie del Milan e Marrone del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 22 dicembre 2020) Nuove polemiche sui social tra iconche è stato preso di mira dopo una presunta: l’audio virale In Serie A si continua a giocare prima di una breve sosta natalizia. Per la 14esima giornata di campionato sono statiti per una giornata Lyanco del Torino, Kessie del Milan e Marrone del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

