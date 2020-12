«Bridgerton», tra intrighi e matriarcato la firma di Shonda Rhimes (Di martedì 22 dicembre 2020) Una cosa riesce particolarmente bene a Shonda Rhimes, raccontare con l’entusiasmo dei fatti straordinari l’insopportabile banalità del quotidiano, e con lo stesso entusiasmo contagiare chi si trovi a guardare le sue serie televisive. Non ultima, Bridgerton. La produzione Netflix, rilasciata online nel giorno di Natale, non avrebbe nulla di speciale. Come la saga di otto romanzi alla quale è ispirata, racconta di un amore tra ragazzini, sulla cornice più complessa dell’Inghilterra della Reggenza. C’è un po’ di storia, costumi sfarzosi e ricostruzioni che nulla hanno da invidiare alle serie più blasonate, The Crown e Downton Abbey. Poi, c’è un intreccio – volutamente complesso – nel quale pare di scorgere tutto: la favola di Cenerentola, l’ardire di Jo March, la morbosa fissazione di Gossip Girl e la fantapolitica, l’avvento di un matriarcato annunciato (o così immaginiamo) con la stessa fierezza ostentata da Nairobi ne La Casa di Carta. Leggi su vanityfair (Di martedì 22 dicembre 2020) Una cosa riesce particolarmente bene a Shonda Rhimes, raccontare con l’entusiasmo dei fatti straordinari l’insopportabile banalità del quotidiano, e con lo stesso entusiasmo contagiare chi si trovi a guardare le sue serie televisive. Non ultima, Bridgerton. La produzione Netflix, rilasciata online nel giorno di Natale, non avrebbe nulla di speciale. Come la saga di otto romanzi alla quale è ispirata, racconta di un amore tra ragazzini, sulla cornice più complessa dell’Inghilterra della Reggenza. C’è un po’ di storia, costumi sfarzosi e ricostruzioni che nulla hanno da invidiare alle serie più blasonate, The Crown e Downton Abbey. Poi, c’è un intreccio – volutamente complesso – nel quale pare di scorgere tutto: la favola di Cenerentola, l’ardire di Jo March, la morbosa fissazione di Gossip Girl e la fantapolitica, l’avvento di un matriarcato annunciato (o così immaginiamo) con la stessa fierezza ostentata da Nairobi ne La Casa di Carta.

