Bestemmia Buffon, dopo le polemiche la Procura FIGC apre inchiesta (Di martedì 22 dicembre 2020) La mancata squalifica per Bestemmia contro Gianluigi Buffon, dopo le polemiche la Procura FIGC apre inchiesta. Le polemiche sulla presunta Bestemmia pronunciata in campo da Gigi Buffon hanno di fatto costretto la Procura FIGC ad aprire un procedimento per fare chiarezza sull’accaduto. Il misfatto è avvenuto, come noto, durante la gara Parma – Juventus. Ma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 22 dicembre 2020) La mancata squalifica percontro Gianluigilela. Lesulla presuntapronunciata in campo da Gigihanno di fatto costretto laad aprire un procedimento per fare chiarezza sull’accaduto. Il misfatto è avvenuto, come noto, durante la gara Parma – Juventus. Ma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ZZiliani : LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI? “Cara ?@FIGC, dato che hai appena squalificato Cristante per bestemmia, puoi squalific… - ZZiliani : Se a bestemmiare, coram populo, è il bestemmiatore seriale #Buffon, si parla di “sprone” e “spirito Juventus”, di d… - ZZiliani : #Buffon si difende: “Non era una bestemmia. Ma nessuno mi crede, un po’ come sul gol di #Muntari”. - Ninozzo63 : La @FIGC ha aperto un procedimento contro la bestemmia di Buffon e non fa nulla per l'ashtag aperto dai neo borbon… - PinoSa54 : ????.... meglio tardi che mai...!!! ????... Ma se non fosse stato dato risalto sui social....di questa cosa.... se ne… -