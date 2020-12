Benevento, interruzione idrica per una grave perdita: ecco dove (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Comunichiamo, che domani 23 dicembre, a causa di una grave perdita sulla condotta principale, sarà interrotto il servizio idrico dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in via Carlo Pisacane del Comune di Benevento. Ricordiamo, che per segnalare disservizi è sempre attivo il numero verde Emergenze e Guasti 800 51 17 17 e che da oggi è possibile farlo anche dal proprio cellulare, scaricando l’App My Gesesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Comunichiamo, che domani 23 dicembre, a causa di unasulla condotta principale, sarà interrotto il servizio idrico dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in via Carlo Pisacane del Comune di. Ricordiamo, che per segnalare disservizi è sempre attivo il numero verde Emergenze e Guasti 800 51 17 17 e che da oggi è possibile farlo anche dal proprio cellulare, scaricando l’App My Gesesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Mercoledì 23 dicembre, a causa di una grave perdita sulla condotta principale, sarà interrotto il servizio idrico dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in via Carlo Pisacane del Comune di Benevento.

