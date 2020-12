Aprica | è morta Luisa Moraschinelli | donna controtendenza

Ultime Notizie dalla rete : Aprica morta

Il Giorno

La scrittrice è stata la prima a conseguire la patente di guida in Valle e a praticare lo sci. Il sindaco Corvi: "Era la nostra memoria storica " ...Boglione: «I prossimi sei mesi saranno durissimi, ma siamo convinti che il negozio fisico non morirà mai. Ci sarà comunque anche un punto di ritiro per gli acquisti online» ...