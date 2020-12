Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 dicembre 2020)DEL 21 DICEMBREOREFT BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO TRAFFICO DECONGESTIONATO SUL RACCORDO ANULARE CHE SI PRESENTA SCORREVOLE ANALOGA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA RETE AUTOSTRADALE DEL TERRITORIO RIMANE CHIUSA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE CON RIPERCUSSIONI SU VIA RINALDO D’ACQUINO PER I CANTIERI ATTIVI NELLA CAPITALE RICORDIAMO CHE DALLE 22 DI QUESTA SERA E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, 22 DICEMBRE, SARA’ CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI. PER I PERCORSI ALTERNATIVI VI INVITIAMO A CONSULTARE ...