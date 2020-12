Variante inglese del Covid-19: più contagiosa, ma l’Oms spegne l’allarme (Di lunedì 21 dicembre 2020) Molto clamore e preoccupazione per la notizia della scoperta della cosiddetta Variante inglese del Covid-19: una nuova forma del virus, che circolerebbe in maniera molto più semplice. Tale Variante è già stata identificata in Italia, e nonostante le accuse al governo inglese, è intervenuta la stessa Oms a spegnere gli allarmismi. Timore per la Variante inglese del Covid È stata denominata VUI-202012/01, ma per tutti ora è la “Variante inglese del Covid-19”. Nei giorni scorsi e soprattutto a causa dell’immediata reazione del governo inglese, ha destato numerose preoccupazioni. Boris Johnson, infatti, ha annunciato un altro lockdown nell’area di Londra e del ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Molto clamore e preoccupazione per la notizia della scoperta della cosiddettadel-19: una nuova forma del virus, che circolerebbe in maniera molto più semplice. Taleè già stata identificata in Italia, e nonostante le accuse al governo, è intervenuta la stessa Oms are gli allarmismi. Timore per ladelÈ stata denominata VUI-202012/01, ma per tutti ora è la “del-19”. Nei giorni scorsi e soprattutto a causa dell’immediata reazione del governo, ha destato numerose preoccupazioni. Boris Johnson, infatti, ha annunciato un altro lockdown nell’area di Londra e del ...

CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - fabiochiusi : 'L'incubo è già qui', 'il virus più cattivo', il 'super-virus', 'è allarme'. Svariate prime pagine in edicola tra… - SkyTG24 : La mutazione inglese del #coronavirus avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, il 70% in più. Un caso è stato ri… - Giacometta3 : RT @guidogentili1: Italia sta facendo la metà dei tamponi di #Uk, molti meno di quelli promessi a fine ottobre. E nonostante in #uk stia co… - viaggioinincogn : RT @AriannadaTodi: Per la variante inglese è sempre l'ora del tè. -