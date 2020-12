Tragedia nel Padovano, padre uccide i due figli a coltellate e poi si toglie la vita (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ha ucciso i due figli con un coltello, poi ha puntato l’arma alla gola ed ha messo fine alla propria vita. L’orrore di una Tragedia familiare ha sconvolto il piccolo paese di Trebaselghe, in provincia di Padova. Una villetta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ha ucciso i duecon un coltello, poi ha puntato l’arma alla gola ed ha messo fine alla propria. L’orrore di unafamiliare ha sconvolto il piccolo paese di Trebaselghe, in provincia di Padova. Una villetta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : Un uomo di 49 anni, ha ucciso i due figli di 13 e 15 anni e poi si è tolto la vita. La tragedia nel Padovano. #ANSA - fanpage : Tragedia nel padovano, chi è il falegname che ha sgozzato i figli di 13 e 15 anni - essereintegrale : RT @essereintegrale: Nel cambiamento è implicita una forma di #crisi. In sé non è pericolosa, è solo un passaggio di trasformazione verso q… - dayflyer : RT @marcosassuntron: Ora il governo può festeggiare l’abolizione dei decreti sicurezza. Ennesimo Italiano sgozzato in Città.....tutto bene!… - mbbelluco : RT @galatacla: QADARIF, Sudan Le donne rifugiate tigrine preparano il pane per la loro famiglia e bambini giocano nel campo profughi di Umm… -