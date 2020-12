Torna sabato sera ‘Affari tuoi’ con Carlo Conti alla conduzione (Di lunedì 21 dicembre 2020) Torna il format storico condotto da Carlo Conti su Raiuno in prima serata il sabato sera Andrà in onda a partire da sabato in prima serata il format storico ‘Affari tuoi‘ condotto da Carlo Conti su Raiuno. Sette prime serate a partire dal prossimo 26 dicembre 2020. “Quando scende in campo Carlo mi sento al sicuro” ha detto durante la conferenza stampa il direttore Stefano Coletta, facendo sapere che Flavio Insinna – che in ordine di tempo è stato l’ultimo a condurre il programma della rete ammiraglia – era fuori partita fin dall’inizio: “Non ho mai avuto l’idea di far Tornare Flavio, ma solo perché è impegnato in un appuntamento quotidiano come ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 21 dicembre 2020)il format storico condotto dasu Raiuno in primata ilAndrà in onda a partire dain primata il format storicotuoi‘ condotto dasu Raiuno. Sette primete a partire dal prossimo 26 dicembre 2020. “Quando scende in campomi sento al sicuro” ha detto durante la conferenza stampa il direttore Stefano Coletta, facendo sapere che Flavio Insinna – che in ordine di tempo è stato l’ultimo a condurre il programma della rete ammiraglia – era fuori partita fin dall’inizio: “Non ho mai avuto l’idea di farre Flavio, ma solo perché è impegnato in un appuntamento quotidiano come ...

SpettacoloMania : Torna #AffariTuoi ma in versione 'promessi sposi'.... da sabato 26 dicembre su @RaiUno con @CarContiRai (video) ?? - GiovanniMario12 : RT @Inter: ?? | SERIE A Si torna subito in campo! ???? #InterBologna è live su @DAZN_IT, sabato alle 20.45 ?? - Ecuba_00 : Marito: 'Sai, pensavo che, siccome il 26 è sabato, potremmo andare...' Io: 'Dove? Tutta Italia è zona rossa, non ti… - ZenatiDavide : Unieuro 2 – La saga della consegna dell’ignoto corriere padano continua. Il pacco è tornato in programmazione…: Sab… - Clariss89045393 : RT @CePostaPerTeOff: ?? Sabato 9 Gennaio in prima serata su Canale 5 torna l'appuntamento con #CePostaPerTe, non mancate! -