“Sono stato una testa di c**o con lei”. Giulio Raselli di UeD, solo ora tutta la verità: perché è finita con Giulia D’Urso (Di lunedì 21 dicembre 2020) Giulia D’Urso e Giulio Raselli si Sono conosciuti durante una puntata di Uomini e Donne e, come avvenuto in molti altri casi, hanno iniziato una storia. Era poco meno di un anno fa quando il tronista torinese, dopo il ‘no’ di Giulia Caravaglia, ha preso parte al programma di Maria De Filippi. Da quel momento ha iniziato un tira e molla sia con Giulia sia con Giovanna Abate e alla fine ha ceduto alle avance della bella corteggiatrice pugliese. È iniziata così una bella relazione tra i due che tutti pensavano proseguisse nel migliore dei modi. Ma la realtà è ben diversa. Tre mesi fa, infatti, Giulia e Giulio hanno fatto sapere ai propri fan che la loro storia era finita. Una notizia sicuramente inattesa che ha colto di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020)siconosciuti durante una puntata di Uomini e Donne e, come avvenuto in molti altri casi, hanno iniziato una storia. Era poco meno di un anno fa quando il tronista torinese, dopo il ‘no’ diCaravaglia, ha preso parte al programma di Maria De Filippi. Da quel momento ha iniziato un tira e molla sia consia con Giovanna Abate e alla fine ha ceduto alle avance della bella corteggiatrice pugliese. È iniziata così una bella relazione tra i due che tutti pensavano proseguisse nel migliore dei modi. Ma la realtà è ben diversa. Tre mesi fa, infatti,hanno fatto sapere ai propri fan che la loro storia era. Una notizia sicuramente inattesa che ha colto di ...

