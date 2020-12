Salernitana-Entella 2-1: i granata di nuovo primi (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’ anticipo della quattordicesima giornata di Serie B Salernitana-Entella ha visto il successo in rimonta dei granata, che ora tornano capolisti per una notte in attesa dei risultati di domani. Liguri in vantaggio con Mancosu a fine primo tempo, poi, però, l’ uno- due degli uomini di Castori con Tutino a Djuric a sancire una vittoria sofferta ma di fondamentale importanza. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Mister Castori si affida sempre al 4-4-2 con Belec in porta, Casasola, Gyomber, Aya e Lopez in difesa. A centrocampo, Di Tacchio e Schiavone, con Kupisz e Anderson a completare il reparto. In avanti, Tutino e Gondo. Vivarini risponde con il 4-3-1-2: davanti a Russo ci sono Cleur, Bonini, Poli e Pavic. A centrocampo, Koutuspas, Settembrini e Nizzetto. In avanti, Cardoselli rifinitore alle spalle di De Luca e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’ anticipo della quattordicesima giornata di Serie Bha visto il successo in rimonta dei, che ora tornano capolisti per una notte in attesa dei risultati di domani. Liguri in vantaggio con Mancosu a fine primo tempo, poi, però, l’ uno- due degli uomini di Castori con Tutino a Djuric a sancire una vittoria sofferta ma di fondamentale importanza. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Mister Castori si affida sempre al 4-4-2 con Belec in porta, Casasola, Gyomber, Aya e Lopez in difesa. A centrocampo, Di Tacchio e Schiavone, con Kupisz e Anderson a completare il reparto. In avanti, Tutino e Gondo. Vivarini risponde con il 4-3-1-2: davanti a Russo ci sono Cleur, Bonini, Poli e Pavic. A centrocampo, Koutuspas, Settembrini e Nizzetto. In avanti, Cardoselli rifinitore alle spalle di De Luca e ...

