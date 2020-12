LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: vi comincia, Vinatzer n.10 (Di lunedì 21 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I pettorali di partenza – La cronaca del gigante di ieri – La classifica di Coppa del Mondo 9.42 I pettorali di partenza dello Slalom di oggi sulla Gran Risa. 1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head 2 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar 3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol 4 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl 5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic 6 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol 7 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer 8 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon 9 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head10 6293171 Vinatzer Alex 1999 ITA Nordica 11 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 12 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer 13 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol 14 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol 15 220689 RYDING Dave ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI pettorali di partenza – La cronaca del gigante di ieri – La classifica di Coppa del Mondo 9.42 I pettorali di partenza dellodi oggi sulla Gran Risa. 1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head 2 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar 3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol 4 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl 5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic 6 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol 7 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer 8 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon 9 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head10 6293171Alex 1999 ITA Nordica 11 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 12 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer 13 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol 14 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol 15 220689 RYDING Dave ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: Pinturault comanda su Zubcic e Odermatt, male gli italiani - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: Riccardo Tonetti entra nella top15, ora il gran finale! - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #SlalomGigante #AltaBadia Trionfa #Pinturault. #Tonetti chiude da ottimo undicesimo. #live - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Dresda in DIRETTA: tra poco Pellegrino e De Fabiani nella finale. Svizzera vittoriosa… - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: dalle 13.30 la seconda manche, tutti a caccia di #Pinturault -