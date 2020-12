LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: Alex Vinatzer fa sognare l’Italia, è primo! (Di lunedì 21 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I pettorali di partenza – La cronaca del gigante di ieri – La classifica di Coppa del Mondo 10.34 Dopo i primi 22, Alex Vinatzer guida con 0.27 su Yule, 0.36 su Matt, 0.37 su Foss-Solevaag, 0.40 su Kristoffersen e 0.42 su Pinturault. 11° Moelgg a 0.91, 16° Maurberger a 1?44. 10.33 L’austriaco Gstrein è 12° a 1?05. Se la qualificazione di Moelgg è scontata, Maurberger invece dovrà incrociare le dita. 10.32 Lo sloveno Hadalin è 14° a 1?40, appena davanti a Maurberger. Attendiamo Gross con il 27, in Coppa Europa ha dimostrato di essere in forma. 10.30 L’austriaco Hirschbuehl è 17° a 2?01. 10.29 Anche Simon Maurberger era al rientra da un infortunio. E’ 14° a 1?44: non è sicuro al 100% di qualificarsi. 10.28 Non male Moelgg. 11° a 0.91, tecnicamente non si discute. Chiaramente è un ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI pettorali di partenza – La cronaca del gigante di ieri – La classifica di Coppa del Mondo 10.34 Dopo i primi 22,guida con 0.27 su Yule, 0.36 su Matt, 0.37 su Foss-Solevaag, 0.40 su Kristoffersen e 0.42 su Pinturault. 11° Moelgg a 0.91, 16° Maurberger a 1?44. 10.33 L’austriaco Gstrein è 12° a 1?05. Se la qualificazione di Moelgg è scontata, Maurberger invece dovrà incrociare le dita. 10.32 Lo sloveno Hadalin è 14° a 1?40, appena davanti a Maurberger. Attendiamo Gross con il 27, in Coppa Europa ha dimostrato di essere in forma. 10.30 L’austriaco Hirschbuehl è 17° a 2?01. 10.29 Anche Simon Maurberger era al rientra da un infortunio. E’ 14° a 1?44: non è sicuro al 100% di qualificarsi. 10.28 Non male Moelgg. 11° a 0.91, tecnicamente non si discute. Chiaramente è un ...

Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom speciale #AltaBadia 2020 #scialpinomaschile - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: Pinturault comanda su Zubcic e Odermatt, male gli italiani - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia in DIRETTA: Riccardo Tonetti entra nella top15, ora il gran finale! - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #SlalomGigante #AltaBadia Trionfa #Pinturault. #Tonetti chiude da ottimo undicesimo. #live - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Dresda in DIRETTA: tra poco Pellegrino e De Fabiani nella finale. Svizzera vittoriosa… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: vi comincia, Vinatzer n.10 OA Sport LIVE dall'Alta Badia, c'è lo slalom sulla Gran Risa: Pinturault e Noel aprono la 1^ manche

Via alle 10.00 per il primo appuntamento stagionale tra i pali stretti. Sei gli azzurri in gara, il primo al cancelletto Vinatzer con il pettorale n° 10. LIVE su NEVEITALIA.

LIVE – Slalom maschile Alta Badia 2020: prima e seconda manche in DIRETTA

La diretta scritta dello slalom gigante maschile di Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Si chiude la quattro giorni in Alto Adige, cominciata con le due gare di ...

Via alle 10.00 per il primo appuntamento stagionale tra i pali stretti. Sei gli azzurri in gara, il primo al cancelletto Vinatzer con il pettorale n° 10. LIVE su NEVEITALIA.La diretta scritta dello slalom gigante maschile di Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Si chiude la quattro giorni in Alto Adige, cominciata con le due gare di ...