'Live – Non è la D'Urso', dopo averlo accusato di averla abbandonata Selvaggia Roma incontra suo padre (e la verità non è esattamente quella che aveva raccontato al 'Gf Vip') (Di lunedì 21 dicembre 2020) Hanno fatto molto discutere delle dichiarazioni decisamente forti di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 5. L'ormai ex gieffina, durante la sua avventura in Casa ha avuto modo infatti, di parlare del rapporto col padre e, durante uno sfogo con Maria Teresa Ruta, non ha nascosto di aver pensato addirittura al suicidio in un momento di forte sconforto a causa di quello che lei ha definito come un vero e proprio abbandono da parte del suo genitore. Solo nei giorni a seguire, il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo è più volte intervenuto per raccontare la sua verità, sostenendo che il padre di Selvaggia sia stato in realtà molto presente e premuroso nella vita della figlia e che gli allontanamenti che ci sono stati sarebbero dovuti a quei semplici frizioni che intercorrono in ogni ...

