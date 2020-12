La riforma della giustizia sarà un pilastro del Recovery Plan. Sei le missioni individuate. Conte: “Risorse per transizione verde e digitale, istruzione e ricerca, parità, coesione e salute” (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Ci sono 6 missioni, che si articolano in 18 componenti. A supporto dei progetti c’è la riforma della giustizia, una riforma di sistema che è stata tenuta separata dalle sei missioni ma che sarà un pilastro del Recovery: su questo, come sistema Paese, ci giochiamo una parte ingente di credibilità”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppe Conte incontrando la delegazione M5S nella riunione dedicata al Recovery Plan. “Oggi non si chiude nulla, oggi inizia una interlocuzione”, ma, ha detto ancora Conte, “l’interlocuzione deve procedere in modo costante e serrato perché è interesse di tutti e in particolare della intera comunità nazionale che il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Ci sono 6, che si articolano in 18 componenti. A supporto dei progetti c’è la, unadi sistema che è stata tenuta separata dalle seima cheundel: su questo, come sistema Paese, ci giochiamo una parte ingente di credibilità”. E’ quanto ha detto il premier Giuseppeincontrando la delegazione M5S nella riunione dedicata al. “Oggi non si chiude nulla, oggi inizia una interlocuzione”, ma, ha detto ancora, “l’interlocuzione deve procedere in modo costante e serrato perché è interesse di tutti e in particolareintera comunità nazionale che il ...

g_brescia : Primo importante passo per la riforma della #PoliziaLocale. Con l’ok all’emendamento del @Mov5Stelle alla manovra,… - fattoquotidiano : Giuseppe Conte, minacciato anche oggi dai renziani, cerca di spostare l’attenzione sul Recovery fund, leggete cosa… - oss_romano : #21dicembre #primapagina Vivere la crisi come germe di novità. Nell’udienza alla Curia romana il #Papa invita a rif… - Herbert403 : Secondo me Renzi finge di aver vinto per uscire dall'empasse. - Massimo37114477 : RT @fattoquotidiano: Giuseppe Conte, minacciato anche oggi dai renziani, cerca di spostare l’attenzione sul Recovery fund, leggete cosa sta… -