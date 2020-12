Jessica Notaro parla dopo la condanna all’ex: “Mi ridevano in faccia” (Di lunedì 21 dicembre 2020) E’ arrivata la condanna ufficiale per l’ex di Jessica Notaro. La ragazza, però, ha voluto parlare anche dei maltrattamenti subiti durante il processo. La nota showgirl, il cui caso è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 21 dicembre 2020) E’ arrivata laufficiale per l’ex di. La ragazza, però, ha volutore anche dei maltrattamenti subiti durante il processo. La nota showgirl, il cui caso è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

Notiziedi_it : Live Non è la d’Urso, anticipazioni e ospiti del 20 dicembre 2020: Jessica Notaro, Selvaggia Roma e Paolo Brosio - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Quindici anni sono la condanna definitiva all'ex fidanzato di Jessica Notaro, colpevole di aver sfregiato con l'acido il vo… - zazoomblog : Lo sfogo di Jessica Notaro in tv: Mi ridevano in faccia. Ma ora... - #sfogo #Jessica #Notaro #ridevano - publish70628725 : Lo sfogo di Jessica Notaro in tv: “Mi ridevano in faccia. Ma ora…” - IosonoScala : RT @Italia_Notizie: Lo sfogo di Jessica Notaro in tv: 'Mi ridevano in faccia. Ma ora...' -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Notaro Lo sfogo di Jessica Notaro in tv: "Mi ridevano in faccia. Ma ora..." ilGiornale.it