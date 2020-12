In Puglia nessun volo da Gran Bretagna e Irlanda. Ora si cercano i passeggeri arrivati nelle ultime due settimane (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lo stop dopo il provvedimento del ministro della Salute Speranza. Le persone rintracciate saranno sottoposte a tampone Leggi su repubblica (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lo stop dopo il provvedimento del ministro della Salute Speranza. Le persone rintracciate saranno sottoposte a tampone

