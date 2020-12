(Di lunedì 21 dicembre 2020) Ilavvenuto il 14 agosto 2018 causò la morte di 43 persone. Il documento, di circa 500 pagine, è stato redatto nell'ambito del secondo incidente probatorio, quello che deve stabilire le cause del: «Ignorate le indicazioni dell'ingegner

SkyTG24 : Ponte di Genova, periti: 'Crollo per corrosione tirante pila 9' - g_zerbato : RT @CCKKI: #PonteMorandi, perizia: 'Causa crollo #scarsa #manutenzione' 'La causa scatenante è il fenomeno di corrosione della parte sommit… - CCKKI : #PonteMorandi, perizia: 'Causa crollo #scarsa #manutenzione' 'La causa scatenante è il fenomeno di corrosione della… - ADeborahF : RT @FabGiagnoni: #PonteMorandi di #Genova: l'ultima perizia afferma che i controlli e la manutenzione richiesti e dovuti avrebbero impedito… - GNNK71 : Genova, la perizia sul Ponte Morandi: «Crollo causato dalla corrosione di un tirante. Controlli inadeguati» -

Ultime Notizie dalla rete : Genova perizia

E’ quanto si legge nella relazione dei periti incaricati dal Gip sul crollo del ponte a Genova il 14 agosto del 2018. La perizia ricostruisce la catena delle cause che hanno determinato o concorso a ...Mancanza di manutenzione sulla pila 9 dal 1993: sarebbe questa, come riporta Ansa, una delle cause scatenanti del crollo del Ponte Morandi di Genova secondo i ...