Flavio Briatore ha un sosia che gli fa fare figuracce (Di lunedì 21 dicembre 2020) "Devo avere un sosia che lo ha fatto al posto mio". Come giustificazione non è granché, nonostante si dica che ognuno di noi ha "7 uguali" nel mondo. Ecco, signori e signore, la notizia è che Flavio Briatore non solo ne ha trovato uno, ma questo uno vive molto vicino a lui e gli ha pure fatto fare una figura barbina. Avete presente la notizia "Flavio Briatore blocca Milano con la sua Rolls Royce?". Ebbene, non era l'ex manager di F1 ma Luigi Proietti, 61enne e gallerista d'arte che si sposta tra Milano, Roma e Cortina. Come dire, tratte che potrebbero tranquillamente essere quelle di Briatore. Il "nostro" ha detto tutto a Leggo.it: "Mi scambiano per lui ogni giorno". E d'altra parte Proietti ci mette del suo: stesso taglio di capelli, look simile e pure auto simile (la ...

