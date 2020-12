Doc Maremma Toscana: via libera al bivarietale in etichetta (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’Unione Europea, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (n. C 437 del 18 dicembre 2020), ha definitivamente approvato le modifiche al disciplinare della Doc Maremma Toscana. Da ora sarà possibile commercializzare in tutta Europa e nei Paesi Terzi i vini prodotti con le modifiche approvate dal Ministero in Agosto. Si conclude così un iter, iniziato nel 2016 con l’approvazione delle modifiche da parte dell’Assemblea dei Soci, in cui il Consorzio ha lavorato intensamente con le Istituzioni. Saremo i primi in Toscana in un vino Dop – sottolinea Francesco Mazzei, presidente del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana – ad avere la possibilità di utilizzare in etichetta l’indicazione di due varietà (tipologie Bivarietali), molto richiesta soprattutto su mercati come Usa, ... Leggi su winemag (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’Unione Europea, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (n. C 437 del 18 dicembre 2020), ha definitivamente approvato le modifiche al disciplinare della Doc. Da ora sarà possibile commercializzare in tutta Europa e nei Paesi Terzi i vini prodotti con le modifiche approvate dal Ministero in Agosto. Si conclude così un iter, iniziato nel 2016 con l’approvazione delle modifiche da parte dell’Assemblea dei Soci, in cui il Consorzio ha lavorato intensamente con le Istituzioni. Saremo i primi inin un vino Dop – sottolinea Francesco Mazzei, presidente del Consorzio Tutela Vini della– ad avere la possibilità di utilizzare inl’indicazione di due varietà (tipologie Bivarietali), molto richiesta soprattutto su mercati come Usa, ...

Si amplia il raggio d’azione della DOC Maremma che rappresenta una Toscana del vino di certo ancora giovane ma con grandi potenzialità: “Con la modifica della base ampelografica e con l’inserimento ...

Abbiamo già realizzato e portato a termine il primo corso per il consorzio Bolgheri e Bolgheri Sassicaia Doc che ha avuto un ... Consorzio tutela vini della Maremma Toscana».

