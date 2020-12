Ddl bilancio - Revisioni, la tariffa aumenta del 22% (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tra le modifiche al disegno di legge bilancio per il 2021 approvate ieri dalla Commissione bilancio della Camera c'è, incredibilmente, un emendamento che entro il 30 gennaio obbligherà il ministero dei Trasporti ad aumentare di 9,95 euro la tariffa delle Revisioni dei veicoli, portandola da 45 a 54,95 euro (più Iva). Un incremento secco del 22% che arriva proprio nell'anno in cui l'Istat ha certificato una diminuzione dello 0,2% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nell'ultimo biennio. Se si pensa che nel 2019 sono stati effettuate circa 17,2 milioni di Revisioni (16,2 delle quali nei centri privati), per gli italiani significa una mazzata da 208,8 milioni di euro all'anno, per i centri revisione privati un regalo di Natale da 161,2 milioni di euro e ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tra le modifiche al disegno di leggeper il 2021 approvate ieri dalla Commissionedella Camera c'è, incredibilmente, un emendamento che entro il 30 gennaio obbligherà il ministero dei Trasporti adre di 9,95 euro ladelledei veicoli, portandola da 45 a 54,95 euro (più Iva). Un incremento secco del 22% che arriva proprio nell'anno in cui l'Istat ha certificato una diminuzione dello 0,2% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nell'ultimo biennio. Se si pensa che nel 2019 sono stati effettuate circa 17,2 milioni di(16,2 delle quali nei centri privati), per gli italiani significa una mazzata da 208,8 milioni di euro all'anno, per i centri revisione privati un regalo di Natale da 161,2 milioni di euro e ...

Ultime Notizie dalla rete : Ddl bilancio Ddl Bilancio, tutti gli emendamenti approvati Staffetta Quotidiana Revisioni, la tariffa aumenta del 22%

L'importo base passerà da 45 a 54,95 euro (più Iva). Il controllo in un centro privati, dunque, costerà 79,02 euro. Per gli italiani un extra costo di 209 milioni all’anno, ma 400 mila persone su 17 m ...

Manovra, ecco le principali novità per famiglie, lavoratori, imprese

Nel passaggio del testo in Commissione bilancio di Montecitorio sono stati introdotti 320 emendamenti, per un ammontare complessivo di risorse che sfiora i cinque miliardi ...

