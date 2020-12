Damien Hirst | l’installazione sul lago di St Moritz

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo lunghe attese, finalmente ieri la giornata perfetta. Ildi St.era perfettamente ghiacciato per sostenere la scultura didal titolo “Praying Monk”. Si tratta di una statua alta circa 3.50 metri raffigurante la vegetazione di un fondale marino. Una perfetta scultura impossibile, una metafora della sopravvivenza.riaffiora dagli abissi una imponente scultura marina e la posiziona delicatamente al centro delghiacciato nella città alpina svizzera di St.. La scultura è frutto di una complicata opera di ingegneria, e di mentalismo ossia di tecnologica illusione. Ora delicatamente sostenuta da uno strato di ghiaccio, non è ancora sicuro che venga rimossa o che scompaia nella profondità delinghiottita ...

