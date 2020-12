Canale 5, daytime in ferie. Maria De Filippi chiude il 22 dicembre e va a Verissimo per Santo Stefano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Maria De Filippi Il daytime di Canale 5 va in ferie per le festività natalizie e dà appuntamento al 2021. Ma quando finiscono e quando ripartono i programmi? Ecco tutte le date. La prima a salutare è stata Domenica Live, che avrà la pausa più lunga di tutti. Il programma del dì di festa di Barbara D’Urso ha chiuso con l’ultima puntata il 13 dicembre e riprenderà il 10 gennaio. E’ terminato tre giorni fa anche il 2020 di Pomeriggio Cinque, che non ritornerà prima dell’11 gennaio. Festività ridotte, invece, per Francesco Vecchi e Federica Panicucci con Mattino Cinque. La trasmissione, in questa stagione leader della mattina (ascolti attorno al 17% di share, con punte oltre il 18%), ha salutato venerdì 18 dicembre dando appuntamento a lunedì 4 gennaio. Proseguiranno – ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 dicembre 2020)DeIldi5 va inper le festività natalizie e dà appuntamento al 2021. Ma quando finiscono e quando ripartono i programmi? Ecco tutte le date. La prima a salutare è stata Domenica Live, che avrà la pausa più lunga di tutti. Il programma del dì di festa di Barbara D’Urso ha chiuso con l’ultima puntata il 13e riprenderà il 10 gennaio. E’ terminato tre giorni fa anche il 2020 di Pomeriggio Cinque, che non ritornerà prima dell’11 gennaio. Festività ridotte, invece, per Francesco Vecchi e Federica Panicucci con Mattino Cinque. La trasmissione, in questa stagione leader della mattina (ascolti attorno al 17% di share, con punte oltre il 18%), ha salutato venerdì 18dando appuntamento a lunedì 4 gennaio. Proseguiranno – ...

Il daytime di Canale 5 va in ferie per le festività natalizie e dà appuntamento al 2021. Ma quando finiscono e quando ripartono i programmi? Ecco tutte le date. La prima a salutare è stata Domenica Li ...

Il daytime di Canale 5 va in ferie per le festività natalizie e dà appuntamento al 2021. Ma quando finiscono e quando ripartono i programmi? Ecco tutte le date. La prima a salutare è stata Domenica Li ...