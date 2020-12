Alex Zanardi, segnali di ripresa (Di lunedì 21 dicembre 2020) Continua la ripresa di Alex Zanardi, alle prese con i postumi del grave incidente stradale della scorsa estate. Le ultime notizie dall’Ospedale di Padova, secondo il Corriere della Sera, è che l’ex campione IndyCar è in grado di muovere il pollice ed alzare la mano, segno di una ripresa della funzionalità neurologica, almeno parziale. Non è ancora in grado di parlare (è intubato), ma i segnali sono incoraggianti. Oltre allo staff medico, Zanardi ha accanto a sé la sua famiglia, con la moglie Daniela ed il figlio Niccolò. Alex Zanardi, quanto sarà lunga la ripresa? E’ una domanda a ci è difficile rispondere. L’incidente è stato molto grave, le conseguenze sul suo corpo pesanti. Ma le notizie che giungono dall’ospedale sono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 21 dicembre 2020) Continua ladi, alle prese con i postumi del grave incidente stradale della scorsa estate. Le ultime notizie dall’Ospedale di Padova, secondo il Corriere della Sera, è che l’ex campione IndyCar è in grado di muovere il pollice ed alzare la mano, segno di unadella funzionalità neurologica, almeno parziale. Non è ancora in grado di parlare (è intubato), ma isono incoraggianti. Oltre allo staff medico,ha accanto a sé la sua famiglia, con la moglie Daniela ed il figlio Niccolò., quanto sarà lunga la? E’ una domanda a ci è difficile rispondere. L’incidente è stato molto grave, le conseguenze sul suo corpo pesanti. Ma le notizie che giungono dall’ospedale sono ...

