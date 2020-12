10 idee regalo per appassionati di videogiochi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Avete un figlio/a, fidanzato/a, amico/a etc appassionato di videogiochi e non sapete che cosa regalargli a Natale? Proprio niente idee? Ve le facciamo venire in mente noi, tranquilli. Con la gallery che raccoglie la top ten di gadget che faranno la gioia di qualsiasi game lover, non avrete più grattacapi. Si parte chiaramente dalla chicca più desiderata di quest’anno: il Game & Watch: Super Mario Bros. appena uscito, in occasione del 35° anniversario di Super Mario. Se invece volete regalare qualcosa di particolare e poco inflazionato, allora potrete sbizzarrirvi tra “cinture di castità” per Nintendo Switch (si tratta di una speciale chiusura con lucchetto che non permette a nessuno – sprovvisto di chiavi – di toccare la console) e orologi da polso a forma di Play Station. Ce n’è per tutti i gusti. E se voi stessi siete dei game-addict, preparatevi ... Leggi su wired (Di lunedì 21 dicembre 2020) Avete un figlio/a, fidanzato/a, amico/a etc appassionato die non sapete che cosa regalargli a Natale? Proprio niente? Ve le facciamo venire in mente noi, tranquilli. Con la gallery che raccoglie la top ten di gadget che faranno la gioia di qualsiasi game lover, non avrete più grattacapi. Si parte chiaramente dalla chicca più desiderata di quest’anno: il Game & Watch: Super Mario Bros. appena uscito, in occasione del 35° anniversario di Super Mario. Se invece volete regalare qualcosa di particolare e poco inflazionato, allora potrete sbizzarrirvi tra “cinture di castità” per Nintendo Switch (si tratta di una speciale chiusura con lucchetto che non permette a nessuno – sprovvisto di chiavi – di toccare la console) e orologi da polso a forma di Play Station. Ce n’è per tutti i gusti. E se voi stessi siete dei game-addict, preparatevi ...

