The Voice Senior | vince Sinni Coletta | “Non è mai tardi per un’infanzia felice”

Leggi su instanews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Chi sarà il vincitore della prima edizione del programma boom di ascolti Thecondotto da Antonella Clerici? Scopriamolo in diretta. Cresce l’emozione per questa finalissima all’ultimo colpo di note e canzoni in cui si sfidano gli otto migliori cantanti in gara di Thedavanti al pubblico ed alla presenza dei giudici; Loredana Bertè, Al Bano con sua figlia Jasmine Carrisi, Clementino e Gigi d’Alessio. Ospite speciale della serata sarà Gianna Nannini che tornerà su di un palco Rai proprio in occasione della finalissima in cui si sfideranno artisti over 60 anni la cui storia ha fatto molte volte emozionare il pubblico. Una lotta all’ultimo vocalizzo e che porterà alla conquista del titolo di vincitore di Thee la dimostrazione che anche dopo i 60 anni ...