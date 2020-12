Sala straparla di «rivoluzione» per cancellare cinque anni di nulla

Leggi su panorama

(Di domenica 20 dicembre 2020) Ha visto la luce come i Blues Brothers. La folgorazione è arrivata la notte di Sant'Ambrogio, così metafisica da sorprendere anche lui. Allora Giuseppesi è alzato dal divano (immaginiamo in vestaglia di cachemire e calze a rombo) e ha convocato il suo portavoce, Stefano Gallizzi, per il video della ricandidatura. Uno scenario da vicerè del Verziere, ma sugli elettori del centro storico di Milano fa effetto: il sindaco più caro a Greta Thunberg è pronto a raddoppiare i suoidi, però vissuti con charme e spiegati bene. «Mi ricandido per fare una vera», ha detto il politico più veltroniano dopo l'originale in un'amorevole intervista al Corriere della Sera. Frase a effetto per le sciure progressiste del quadrilatero, le uniche che lui frequenta per censo. È la sua grande ...