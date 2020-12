Roma, spaccio di droga: arrestato 31enne. Aveva 5 chili hashish nella borsa (Di domenica 20 dicembre 2020) I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Parioli nel corso di alcuni controlli antidroga nella zona della stazione ferroviaria Tiburtina hanno arrestato un cittadino albanese di 31 anni,... Leggi su leggo (Di domenica 20 dicembre 2020) I carabinieri del nucleo operativo della compagniaParioli nel corso di alcuni controlli antizona della stazione ferroviaria Tiburtina hannoun cittadino albanese di 31 anni,...

