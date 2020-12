Padre uccide i figli di 15 e 13 anni e si toglie la vita: entrambi i ragazzi accoltellati alla gola (Di domenica 20 dicembre 2020) PADOVA - Un Padre, Alessandro Pontin di 49 anni, ha ucciso i due figli minorenni, che erano ospiti da lui per qualche giorno. e poi si è tolto la vita. Il fatto è... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 20 dicembre 2020) PADOVA - Un, Alessandro Pontin di 49, ha ucciso i dueminorenni, che erano ospiti da lui per qualche giorno. e poi si è tolto la. Il fatto è...

repubblica : Padova, padre uccide i due figli di 15 e 13 anni, poi si suicida a coltellate [aggiornamento delle 17:48] - repubblica : Padova, padre uccide i due figli di 15 e 13 anni, poi si suicida a coltellate - fanpage : ULTIM'ORA - Le due giovani vittime sono un 15enne e la sua sorellina di 13 anni. Ennesimo dramma familiare in Italia - AlessandroBigi7 : No, non voglio sentire nulla di un padre che uccide a coltellate i figli. Non voglio esprimere nulla, non voglio at… - Natalia62151318 : RT @giornali_it: La tragedia scoperta poco dopo le 15 nella villetta di via Sant'Ambrogio, le vittime sono una ragazzina di 13 anni e il fr… -