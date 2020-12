LIVE Sci di fondo, Team Sprint Dresda in DIRETTA: Federico Pellegrino ci riprova in coppia con Francesco De Fabiani (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La gara maschile di ieri – La gara femminile di ieri Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Team Sprint odierne di Davos in Coppa del Mondo di sci di fondo. Dopo la vittoria di ieri, Federico Pellegrino cerca nuovamente di approfittare della situazione che vede i norvegesi assenti, assieme agli svedesi e ai finlandesi, per raccogliere un’altra vittoria, stavolta in coppia con Francesco De Fabiani, suo compagno di svariate battaglie sugli sci. Presente anche l’altro duo italiano, formato da Michael Hellweger e Maicol Rastelli, con il primo che ieri si è comportato particolarmente bene in qualificazione con ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa gara maschile di ieri – La gara femminile di ieri Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelleodierne di Davos in Coppa del Mondo di sci di. Dopo la vittoria di ieri,cerca nuovamente di approfittare della situazione che vede i norvegesi assenti, assieme agli svedesi e ai finlandesi, per raccogliere un’altra vittoria, stavolta inconDe, suo compagno di svariate battaglie sugli sci. Presente anche l’altro duo italiano, formato da Michael Hellweger e Maicol Rastelli, con il primo che ieri si è comportato particolarmente bene in qualificazione con ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Val d'Isere in DIRETTA: Sofia Goggia timbra la vittoria! 'Oggi meglio la tecnica, in squad… - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda in DIRETTA: Federico Pellegrino vince ancora e allunga nella classifica di special… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena in DIRETTA: colpo doppio per Kilde. Paris: “Questa pista non mi è favorevole” - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda in DIRETTA: Federico Pellegrino e Lucia Scardoni in finale! - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda in DIRETTA: Federico Pellegrino vince ancora e allunga nella classifica di special… -