Inter | Conte | “Non abbiamo creato tantissimo con lo Spezia ma non concesso nulla”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 20 dicembre 2020) Sesta vittoria consecutiva in Serie A per l', che non fallisce l'appuntamento con l'ultimo match casalingo del 2020 e batte 2-1 loa San Siro. A decidere la sfida valida per la 13^ giornata i gol di Hakimi e il rigore di Lukaku, che piegano nella ripresa la resistenza della formazione di Vincenzo Italiano. Queste le parole di Antonioal termine della gara riportate dal sito ufficiale nerazzurro:Considerando i risultati ottenuti ultimamente, pensate di aver trovato l'equilibrio giusto?"Non lo so, ma questa è la sesta vittoria consecutiva in campionato quindi ben vengano questo tipo di risultati perché la continuità ci permette di restare nelle zone alte della classifica. Sapevamo che oggi sarebbe potuta essere una gara complicata perché loè una squadra organizzata e chiude bene gi spazi per poi ...