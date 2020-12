Governo: Giro (Fi), 'se Renzi apre la crisi si va a votare' (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Oltre ai giorni rossi e a quelli arancioni della pandemia oggi scopriamo sul Corriere della Sera che per Conte ci saranno anche i giorni neri, il 6 gennaio o, molto più probabilmente, il 7 gennaio nei quali il Signor 1% , Matteo Renzi, annuncerà la crisi di Governo. È vero che Renzi vale molto di più nelle aule parlamentare , in particolare in Senato con i suoi senatori, come del resto i 5 Stelle, ma nel paese sia lui che i grillini valgono ormai molto poco e in particolare Renzi davvero pochissimo". Così il senatore di Fi, Francesco Giro. "A titolo di esempio, Renzi in una regione a forte vocazione agricola come la Puglia ha conquistato un miserevole 1,1% pur avendo schierato in campo la pugliese e ministra (bocciata) dell'agricoltura ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Oltre ai giorni rossi e a quelli arancioni della pandemia oggi scopriamo sul Corriere della Sera che per Conte ci saranno anche i giorni neri, il 6 gennaio o, molto più probabilmente, il 7 gennaio nei quali il Signor 1% , Matteo, annuncerà ladi. È vero chevale molto di più nelle aule parlamentare , in particolare in Senato con i suoi senatori, come del resto i 5 Stelle, ma nel paese sia lui che i grillini valgono ormai molto poco e in particolaredavvero pochissimo". Così il senatore di Fi, Francesco. "A titolo di esempio,in una regione a forte vocazione agricola come la Puglia ha conquistato un miserevole 1,1% pur avendo schierato in campo la pugliese e ministra (bocciata) dell'agricoltura ...

Phisikk du role – La coda velenosa del 2020 e un pronostico su Draghi

Chi vuole davvero le elezioni, rischiando che i propri parlamentari cambino casacca pur di sostenere qualcosa che tenga lontane le urne?

Così il senatore di Fi, Francesco Giro. "A titolo di esempio ... Una vera Caporetto. Quindi se il governo cade si torna a votare. Non ci saranno alternative possibili. Perché io non ce lo vedo proprio ...