Coronavirus | Galli | ' Divieti giusti ma in ritardo | rischiamo un nuovo picco'

'Ho seguito la conferenza stampa di Conte. Decisioni giuste ma se le avesse prese prima sarebbe stato meglio'. Lo ha affermato l'infettivologo Massimo Galli in un'intervista al quotidiano 'La Stampa'

Coronavirus, Galli: "Curva scende più lentamente di quanto si sperava

Decisioni giuste ma se le avesse prese prima sarebbe stato meglio». Lo ha affermato l'infettivologo Massimo Galli in un'intervista al quotidiano “La Stampa”, sottolineando che la stretta «era ...

Natale 2020 ai tempi del Covid. Regali, luminarie e pranzi a domicilio

Un anno, il 2020, dove la parola Coronavirus è stata, non a caso ... E quelli romantici come la poesia a domicilio ideata dall'’associazione culturale Galla & Theo di Ravenna. Come funziona il ...

