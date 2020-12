Cecilia Rodriguez, non l’avete mai vista così: si mostra completamente senza trucco! (Di domenica 20 dicembre 2020) Cecilia Rodriguez completamente senza trucco: non l’avete mai vista così, ecco come si è mostrata la showgirl su Instagram, video imperdibili. Cecilia Rodriguez è una splendida modella e showgirl, molto amata dal pubblico. Tutti l’hanno conosciuta inizialmente solo come sorella di Belen, ma nel tempo ‘Chechu’ ha saputo farsi apprezzare per la sua doclezza e simpatia, anche grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Proprio nella casa più spiata d’Italia ha conosciuto il suo attuale compagno Ignazio Moser, del quale è davvero innamoratissima. Cecilia Rodriguez si mostra completamente senza trucco: non ... Leggi su altranotizia (Di domenica 20 dicembre 2020)trucco: nonmai, ecco come si èta la showgirl su Instagram, video imperdibili.è una splendida modella e showgirl, molto amata dal pubblico. Tutti l’hanno conosciuta inizialmente solo come sorella di Belen, ma nel tempo ‘Chechu’ ha saputo farsi apprezzare per la sua doclezza e simpatia, anche grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Proprio nella casa più spiata d’Italia ha conosciuto il suo attuale compagno Ignazio Moser, del quale è davvero innamoratissima.sitrucco: non ...

