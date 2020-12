Cala il tasso di positività, si riduce la pressione sugli ospedali. 553 i decessi (Di domenica 20 dicembre 2020) Il virus in Italia continua a circolare con una certa intensità anche se il tasso di positività è sceso al 9,2% rispetto al 10% di 24 ore prima. Oltre 175mila i tamponi effettuati Leggi su tg.la7 (Di domenica 20 dicembre 2020) Il virus in Italia continua a circolare con una certa intensità anche se ildiè sceso al 9,2% rispetto al 10% di 24 ore prima. Oltre 175mila i tamponi effettuati

Covid-19, oggi 16.308 casi e 553 vittime. Tasso di positività cala al 9,2%
Covid: 176.185 tamponi, tasso positività cala al 9,2%
Coronavirus, altri 16.308 contagi e 553 morti. La curva non scende più: da lunedì a oggi gli stessi casi di settimana
CORONAVIRUS, 949 I POSITIVI IN CAMPANIA Continua il lento ma costante miglioramento del quadro covid in Campania

Ultime Notizie dalla rete : Cala tasso Covid: 17.572 nuovi casi, 680 vittime in 24 ore. Il tasso di positività cala all'8,8% - Salute & Benessere Agenzia ANSA Allarme a Londra: virus mutato più contagioso E l’Italia si ritrova col tasso record di mortalità

Johnson vara il lockdown. Nel nostro Paese calano i ricoveri e l’indice di positività, ma lo studio della Johns Hopkins ci regala un triste primato ...

VENEZIA Qualche rallentamento sembra esserci stato anche a Nordest, ma

Cala, invece, la pressione nei reparti non critici degli ospedali ... Nell'arco delle ventiquattr'ore in Veneto sono stati effettuati 58.801 tamponi (tra molecolari e test rapidi) e il tasso dei ...

