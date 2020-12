Atalanta-Roma 4-1, Dea scatenata nella ripresa. I giallorossi crollano dopo il vantaggio (Di domenica 20 dicembre 2020) L’Atalanta ha sconfitto la Roma per 4-1 nel match valido per la 13ma giornata della Serie A. Gli orobici sono tornati al successo dopo il pareggio contro la Juventus e, grazie alla sesta affermazione stagionale in campionato, risalgono fino al settimo posto con 21 punti all’arrivo. I giallorossi crollano in trasferta dopo due vittorie di fila e restano al quarto posto con 3 lunghezze di vantaggio sui nerazzurri, ma ora il Milan capolista è lontano 7 punti. E dire che gli ospiti erano passati in vantaggio al 3? con Edin Dzeko, bravo a stoppare alla perfezione nel cuore dell’area su invito di Mkhitaryan e a battere Gollini in uscita. La Roma gioca meglio e al 9? sfiora il raddoppio, ma il pallonetto di Spinazzola si spegne sul palo. ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) L’ha sconfitto laper 4-1 nel match valido per la 13ma giornata della Serie A. Gli orobici sono tornati al successoil pareggio contro la Juventus e, grazie alla sesta affermazione stagionale in campionato, risalgono fino al settimo posto con 21 punti all’arrivo. Iin trasfertadue vittorie di fila e restano al quarto posto con 3 lunghezze disui nerazzurri, ma ora il Milan capolista è lontano 7 punti. E dire che gli ospiti erano passati inal 3? con Edin Dzeko, bravo a stoppare alla perfezione nel cuore dell’area su invito di Mkhitaryan e a battere Gollini in uscita. Lagioca meglio e al 9? sfiora il raddoppio, ma il pallonetto di Spinazzola si spegne sul palo. ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Gomez non convocato per Atalanta-Roma #SkySport #SkySerieA #AtalantaRoma #Gomez - CorSport : La prima pagina del #CorSport ?? ?? O Rei è #Ronaldo ?? #Roma, esame da grande. L'#Atalanta caccia Gomez ?? Imperat… - Atalanta_BC : ???? Recupero palla letale dell'#Atalanta, con Muriel che si invola verso la porta della Roma e insacca il terzo gol!… - Zaqq__ : RT @DocThomas: Atalanta-Roma. 8 cambi nel secondo tempo, 0’ di recupero. Chi me la spiega? @iuiu87 @DaDaDazzi @_RobertoErre @robertozolli @… - Direttaofficial : #SerieA Atalanta in rimonta, quattro gol ad una Roma che si è spenta troppo presto #Diretta #live #ATAROM -